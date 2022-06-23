3D погружение на сцене Дворцовой!

Завершается подготовка к одному из самых зрелищных шоу года. Вечером 24 июня Дворцовая площадь превратится в огромный концертный зал под открытым небом. Молодые исполнители и именитые звезды российской эстрады исполнят лучшие песни.

В этом году сцена расположена по-новому - конструкция развернута ко всей Дворцовой площади таким образом, чтобы артистов можно было увидеть практически с любой точки. Центр сцены смещен, нет фронтальной части. Объемная и сложная конструкция сочетает в себе множество геометрических элементов. Они располагаются в разных плоскостях и позволят артистам работать на различных уровнях одновременно. На протяжении всего концерта сцена будет двигаться и видоизменяться.

Лидия Бутузова, генеральный продюсер концерта на Дворцовой площади;

- Сцена и экран смонтированы так, что у зрителей будет ощущение полного погружения в происходящее, попадание внутрь экрана. Весь визуальный контент создан под конкретные номера с учетом хронометража, музыки.

Основной элемент сцены - масштабные экраны. Их совокупная площадь в этом году рекордная – более 700 квадратных метров. Экраны расположены под углом, что позволит получить максимальный 3D – эффект и ощущение перспективы от анаморфной графики.

Одна из стен сцены имеет зеркальную поверхность, что создаст ощущение дополнительного объема и воздуха. При создании графики художники задействовали яркие цвета, и весь визуальный контент будет выглядеть эффектно не только в ночное время суток, но и при дневном освещении.

Большое количество задействованных плунжеров и лифтов, подвижное пространство самой сцены открыло для постановщиков концертной части большие возможности для реализации необычных творческих задумок.

Вместе с тем сложность сцены подчеркнет идею конструктора и наглядно продемонстрирует выпускникам, что свою жизнь и будущее можно собрать своими руками, как конструктор.

Праздник выпускников «Алые паруса-2022» состоится 24 июня. Прямая трансляция начнется в 22.00 на Пятом канале, его сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

«Алые паруса» после длительного перерыва были возрождены в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.