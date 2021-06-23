Секреты «Алых парусов-2021»

В 2021 году концепция праздника выпускников «Алые паруса» основана на значимых для истории страны событиях: 30-летие российского флага, 800 лет со дня рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос.

Праздник пройдет 25 июня в очном формате. По традиции выпускной начнется с концерта на Дворцовой площади. Режиссер постановки этой части праздника - Василий Бархатов.

Сейчас завершаются последние приготовления главной сцены. Ее конструкция уникальна и каждый год создается с нуля. На этот раз необычная сцена и ее округлые очертания олицетворяют собой планету. Экран, на котором будут разворачиваться события, наклонен под углом в 45 градусов. Масштабные декорации находятся в постоянном движении: раздвигаются, выезжают одна за другой, меняют свое положение. Еще одна сложная техническая новинка этого года – огромный подъемный мост.

На главной сцене выступят популярные у молодежи исполнители: JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова. Хедлайнером станет Светлана Лобода.

Ведущие праздника по традиции - Иван Ургант и Даша Александрова.

Продолжит легендарные «Алые паруса» водно-пиротехническое шоу, режиссером которого несколько лет подряд выступает Михаил Колпахчиев.

В театрализованном представлении задействовано сразу восемь площадок. На Стрелке Васильевского острова установлены декорации центра управления полетами для сюжета о первом космонавте Юрии Гагарине и понтон для ключевой сцены «Ледовое побоище». Полководец Александр Невский и его войско одержит победу над врагом. Сложная конструкция занимает порядка 700 квадратных метров. Особое покрытие позволит принимать световую проекцию и создавать необходимый визуальный эффект подлинной фактуры льда.

Комендантская пристань и Троицкий мост станут импровизированной научной лабораторией для сюжета о великих открытиях Михаила Ломоносова, а крыша Эрмитажа – сценой для номера с Александром Пушкиным. Флажная башня будет задействована для воссоздания исторического момента – рождения российского триколора. С 1991 года трехцветный штандарт из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос считается Национальным флагом Российской Федерации. В честь 30-летия этой даты впервые на бриге «Россия» к алым парусам добавят стяги белого и голубого цветов.

В условиях коронавирусных ограничений количество приглашенных на Дворцовую площадь сократится на 50%. На мероприятии смогут присутствовать только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сопровождающие их педагоги. Гости будут обязаны использовать маски и пройти термометрию при входе на Дворцовую площадь.

Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В прошлом году «Алые паруса» на телеэкранах и в интернете посмотрели более 16,5 миллионов человек. Праздник получил множество наград, в том числе международных. «Алые паруса» стали триумфатором престижной международной премии Global Eventex Awards, завоевав четыре золота и одно серебро, победителем Международного фестиваля событийного маркетинга EuBea в номинации «Лучшее городское событие в Европе», обладателем статуэтки телевизионного конкурса ТЭФИ как главное «Событие сезона» и признано лучшим праздником по решению одного из самых авторитетных международных конкурсов событийной индустрии - Best Event Awards World.

Концерт с участием звезд начнут транслировать в 22.00, а водно-пиротехническое шоу - в 00.40 по московскому времени. Праздник покажут в эфире Пятого и других телевизионных каналов.