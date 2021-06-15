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Питерец.ру » Культура » Секреты «Алых парусов-2021»: кто выступит на звездной сцене?

Секреты «Алых парусов-2021»: кто выступит на звездной сцене?

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
5 канал
Организаторы праздника выпускников рассказали, чьи хиты прозвучат на главной сцене лета?

Организаторы праздника выпускников рассказали, чьи хиты прозвучат на главной сцене лета? И что увидят телезрители Пятого канала во время трансляции шоу 25 июня.

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в 2021 году пройдет 25 июня, как планируется, в очном формате, с соблюдением всех необходимых норм эпидемиологической безопасности.

На Дворцовой площади уже начался монтаж главной сцены для театрализованного представления. Ведущими праздника по традиции станут Иван Ургант и Даша Александрова.

Режиссер-постановщик праздника Михаил Колпахчиев рассказал, что во время шоу можно будет увидеть сюжеты о значимых для истории России событиях, например, первый полет человека в космос, победу великого князя Александра Невского и его войска на Чудском озере. Зрителям покажут, как создавал свои шедевры Александр Пушкин и совершал открытия Михаил Ломоносов.

Для концерта организаторы «Алых парусов-2021» подобрали звездный состав участников.

Певец и автор песен JONY покорил молодежь «Звездой», «Лилиями» и «Камнепадом». Самые популярные свои песни исполнитель приготовил для выпускников этого года. Поклонники молодого исполнителя Вани Дмитриенко услышат уже полюбившиеся хиты с главной сцены этого лета. Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda и Niletto поздравят с школьников с началом взрослой жизни и преподнесут им музыкальные подарки.

Свой концертный блок представят звезды российской эстрады Ирина Дубцова и Светлана Лобода.

Чьи хиты станут завершающим аккордом шоу на Дворцовой, организаторы пока держат в секрете, чтобы сохранить интригу праздника.

Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Шоу уже давно не просто визитная карточка Санкт-Петербурга, но и всей страны в целом. Это самое романтическое событие лета, аналогов которому нет ни в одном городе мира. 

Грандиозный концерт смогут увидеть не только выпускники, но и все телезрители Пятого канала в прямом эфире. Выступление звезд также будет транслироваться и в интернете: на сайте Пятого и его официальных аккаунтах в социальных сетях.

Начало шоу в 22:00.

Источник: 5 канал
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