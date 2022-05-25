При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»

Процедура присуждения звания почетного гражданина Петербурга уже давно себя дискредитировала, превратившись в «награждение для своих», о чем свидетельствует получение этого «титула» зятем губернатора Александра Беглова в 2018 году.

В ходе закрытого заседания Законодательного собрания Северной столицы 25 мая было принято решение присудить главе компании «Газпром» Алексею Миллеру и бывшему руководителю Ленгорисполкома Владимиру Ходыреву звание почетных граждан Петербурга.

Однако за годы губернаторства Александра Беглова награда фактически была обесценена и превратилась в поощрение «своих» кандидатов. По некоторой информации, награждение Миллера стало своего рода благодарностью Смольного за стабильные поступления в городской бюджет.

На постановочный характер присуждения звания указывает и тот факт, что этого «титула» в 2018 году был удостоен Павел Белов, зять губернатора Беглова. Именно в 2018-м Александр Дмитриевич был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Стоит также обратить внимание, что именно Беглов мог поспособствовать получению Беловым места в правлении дочерней компании «Газпрома» – ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».