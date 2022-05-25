ента новостей

20:28
При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»
19:36
Будущее детской хирургии
12:52
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионерки
12:45
В Петербурге задержали лже-мастера по ремонту компьютерной техники, обманувшего пенсионерку
11:09
Спад по ковиду продолжается
10:35
С экономикой все нормально
09:49
Мариуполь – побратим
18:49
Беглов обеспечивает своего зятя из «Газпрома» государственными контрактами – СМИ
18:46
«Зенит» сыграет первый домашний матч финальной серии с ЦСКА после двух поражений
14:54
В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества
14:29
В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя
10:02
Импортозамещение ускорили
09:53
Хотели расшатать наше общество, а расшатали свое
08:28
Шнуров против отъезда звезд
21:52
Кинофестиваль «Западные ворота» возвращается этим летом
20:22
В Ленобласти ликвидирован подпольный алкогольный завод
20:19
Дурная слава: туалеты двух петербургских школ названы худшими в России
16:34
Выставка «Плоть от плоти»
16:30
На КАД в районе ЗСД перекроют одну полосу движения
11:31
В Петербурге ссора из-за девушки закончилась поножовщиной
11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
08:30
Справится ли Слуцкий?
08:02
Как эффективно защититься от мошенников?
08:01
Дзюба простился с Петербургом
13:12
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд
08:27
Врачам вручат ордена Пирогова
08:26
Доллар стал дешевле 60 рублей
08:23
Новые пособия уже начисляют
14:01
Выставка «Да что вы все обо мне знаете!»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»

При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
politonline.ru
Процедура присуждения звания почетного гражданина Петербурга уже давно себя дискредитировала

Процедура присуждения звания почетного гражданина Петербурга уже давно себя дискредитировала, превратившись в «награждение для своих», о чем свидетельствует получение этого «титула» зятем губернатора Александра Беглова в 2018 году.

В ходе закрытого заседания Законодательного собрания Северной столицы 25 мая было принято решение присудить главе компании «Газпром» Алексею Миллеру и бывшему руководителю Ленгорисполкома Владимиру Ходыреву звание почетных граждан Петербурга.

Однако за годы губернаторства Александра Беглова награда фактически была обесценена и превратилась в поощрение «своих» кандидатов. По некоторой информации, награждение Миллера стало своего рода благодарностью Смольного за стабильные поступления в городской бюджет.

На постановочный характер присуждения звания указывает и тот факт, что этого «титула» в 2018 году был удостоен Павел Белов, зять губернатора Беглова. Именно в 2018-м Александр Дмитриевич был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Стоит также обратить внимание, что именно Беглов мог поспособствовать получению Беловым места в правлении дочерней компании «Газпрома» – ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-10-2013, 09:35
Получить звание почетного гражданина Петербурга станет сложнее
Вчера, 18:49
Беглов обеспечивает своего зятя из «Газпрома» государственными контрактами – СМИ
21-05-2020, 19:38
Петербургские депутаты написали письмо Эдите Пьехе
25-05-2019, 09:34
Горожане за Беглова
12-09-2019, 08:52
Ожидания от Беглова
24-03-2022, 08:24
Кто станет почетным гражданином?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
145
23-05-2022, 11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
0
157
23-05-2022, 10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
0
408
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
533
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
Наверх