Кто станет почетным гражданином?

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Северной столицы выберут почетных граждан города. Точнее, депутатам предстоит проголосовать за это в мае. Тогда будет принято окончательное решение по данному вопросу.

В качестве кандидатур назвали главу «Газпрома» Алексея Миллера, музыканта Александра Розенбаума, представителя Совбеза РФ Николая Патрушева. В этот список также вошли Дмитрий Морозов и Владимир Ходырев.

Напоминаем, что почетных граждан Северной столицы выбирают каждый год. В 2021 году ими оказались балетмейстер Борис Эйфман и профессор Петр Яблонский. В новейшей истории России это звание присуждается с 1993 года. Тогда первым обладателем этого титула стал академик Дмитрий Лихачев.