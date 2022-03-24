ента новостей

09:09
Покупайте газ за рубли
08:24
Кто станет почетным гражданином?
08:23
Медведев стал активен
19:43
В Ленобласти командующий Северо-Западным округом Росгвардии посетил раненых военнослужащих
19:41
Работы по замене шумозащитных экранов на КАД завершены досрочно
17:08
СКА смог быстро прийти в себя после 1:6 от «Спартака» и уже вышел вперёд в серии
15:16
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения
14:26
В Ленобласти пенсионерка обменяла 340 тысяч рублей на билеты "Банка приколов"
10:40
Потерявшим работу из-за санкций помогут
10:27
В Петербурге пенсионерка лишилась накоплений и квартиры
10:18
В юбилей своего создателя Императорские конюшни продолжают пребывать в заброшенном состоянии
10:17
Полицейская собака Есения отыскала пропавшую девочку
09:54
Петербургский портал одержал победу
08:34
Петербуржцы поддерживают власть
14:28
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения
13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
11:15
В Ленобласти спасатели спасли мужчину на пожаре
10:33
В Петербурге задержан насильник 9-летнего мальчика
10:15
Развитие Ленобласти продолжается
09:54
Борьба с коррупцией продолжается
09:28
Отключат ли у нас интернет?
20:06
Штукатурка вместо сосулек посыпалась в Санкт-Петербурге с приходом тепла
16:09
Юные артисты из Всеволожска получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер»
14:06
В Ленобласти электричка сбила девушку
13:36
В Ленобласти по горячим следам задержали злоумышленников, похитивших платежный терминал
13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
11:30
Шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля с толпой на карнавале в Бельгии
11:08
В Кингисеппе пьяная ссора закончилась стрельбой
10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Кто станет почетным гражданином?

Кто станет почетным гражданином?

0
33
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
interessant.ru
В Петербурге снова выбирают почетных граждан

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Северной столицы выберут почетных граждан города. Точнее, депутатам предстоит проголосовать за это в мае. Тогда будет принято окончательное решение по данному вопросу.

В качестве кандидатур назвали главу «Газпрома» Алексея Миллера, музыканта Александра Розенбаума, представителя Совбеза РФ Николая Патрушева. В этот список также вошли Дмитрий Морозов и Владимир Ходырев.

Напоминаем, что почетных граждан Северной столицы выбирают каждый год. В 2021 году ими оказались балетмейстер Борис Эйфман и профессор Петр Яблонский. В новейшей истории России это звание присуждается с 1993 года. Тогда первым обладателем этого титула стал академик Дмитрий Лихачев.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-04-2017, 11:19
На закрытом заседании ЗакСа рассмотрели кандидатуры почетных граждан
21-01-2022, 09:25
Президент переборщил с наградой
17-09-2015, 08:45
По инициативе Милонова П. Столыпин может стать почетным гражданином Северной столицы
10-10-2013, 09:35
Получить звание почетного гражданина Петербурга станет сложнее
21-05-2020, 19:38
Петербургские депутаты написали письмо Эдите Пьехе
16-09-2021, 09:07
Чего ожидают политологи?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
133
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
148
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
145
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
175
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх