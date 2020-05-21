Петербургские депутаты написали письмо Эдите Пьехе

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Михаил Амосов, Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Ирина Иванова и Александр Рассудов, которые 20 мая 2020 года отдали свои голоса за присвоение народной артистке СССР Эдите Пьехе звания почетного гражданина Санкт-Петербурга, направили извинительное письмо в адрес певицы. Обращение инициировали депутаты фракции «Справедливая Россия».

Напомним, накануне Законодательное Собрание Санкт-Петербурга впервые за три года избрало почетных граждан города. Это звание получили директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин. На высокое звание претендовали также народная артистка СССР Эдита Пьеха и поэт Илья Резник. Певица была номинирована на это звание в 17-ый раз и в этом году получила всего 12 голосов от 46 принявших в голосовании депутатов.

Голосование за почетных граждан проводится тайно, на отдельном, закрытом от прессы, заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Приводим текст письма полностью:

«Глубокоуважаемая Эдита Станиславовна! Мы, нижеподписавшиеся депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, приносим Вам свои самые искренние извинения за весь городской парламент, который уже в который раз отказывается присвоить Вам высокое звание почетного гражданина Северной столицы, которого Вы, несомненно, заслуживаете. Постыдная череда безрезультатного номинирования на эти почести столь выдающегося человека, как Вы, внесшего неоценимый вклад в культуру и музыкальный стиль Санкт-Петербурга, ежегодно оборачивается для нас горькой болью и непереносимым позором. Нам стыдно за петербургский парламент. Это пощечина не только тем депутатам, которые голосовали за Вас, это пощечина всем петербуржцам, для которых Вы – одна из тех, кто уже давно (без всяких решений городского парламента) – символ нашего города. Высокое звание народной артистки СССР, которое Вы давно носите, является не только формальной благодарностью государства за Ваши талант и труд, но и буквальной общественной оценкой Вашей популярности. Вы поистине народная артистка и давно - народный почетный гражданин Северной столицы в сердцах петербуржцев. К сожалению, нельзя сказать всех: 34 депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, очевидно, никогда не слышали Ваших песен и рассчитывают никогда не столкнуться с Вами лицом к лицу, чтобы не испытать чувства стыда за это. Уважаемая Эдита Станиславовна! Мы считаем, что регулярное отклонение Вашей кандидатуры городским парламентом – это ничтожный факт для Вашей выдающейся жизненной и творческой биографии и позорная страница в истории Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Вы – бесспорно, человек-легенда, яркая и значительная часть музыкальной истории Ленинграда-Санкт-Петербурга вне зависимости от вкуса и уровня просвещенности тех, кто раз от раза отказывает Вам в звании Почетного гражданина. С искренними извинениями и глубоким уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Михаил Амосов, Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Ирина Иванова, Александр Рассудов.



