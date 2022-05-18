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Питерец.ру » Общество » Эрнест Макаренко осудил нежелание Беглова сделать Петербург и Луганск побратимами

Эрнест Макаренко осудил нежелание Беглова сделать Петербург и Луганск побратимами

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Опубликовал: Anton78
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Эрнест Макаренко осудил нежелание Беглова сделать Петербург и Луганск побратимами

Петербург мог бы стать первым городом-побратимом Луганска. Однако это место занял Нижний Тагил. Общественный деятель Эрнест Макаренко связал это с безынициативностью губернатора Северной столицы Александра Беглова.

По словам специалиста, город на Неве мог дать столице ЛНР намного больше Нижнего Тагила. Об этом Беглову говорили и патриотично настроенные горожане, желающие помочь республикам, пострадавшим от зверств киевского режима.

«Петербург, наверняка, мог бы дать больше. И главное, политическая роль и значение Петербурга, конечно, выше. Непонятно мне решение руководства Петербурга. Это может быть оправдано только с одной стороны, если есть цель быть побратимом какого-то другого, более крупного города на освобождаемой территории Украины», — сообщил общественный деятель.

Ранее к Беглову обратился социолог Максим Шугалей с предложением связать Петербург и Луганск узами побратимов. Однако в Смольном проигнорировали инициативу ученого.

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