Шугалей: Беглов игнорирует катастрофическое состояние культурного наследия Петербурга

Социолог и ученый Максим Шугалей в личном Telegram-канале прокомментировал выступление губернатора Северной столицы Александра Беглова в рамках совета Законодательного Собрания в Петербурге. По его мнению, управленец не озвучил ответов на действительно волнующие горожан вопросы.

Эксперт акцентировал внимание читателей на описании реформы уборки Петербурга. Губернатор честно признал, что администрация властей не справилась с задачей реформировать отрасль. Кроме того, Смольный якобы также столкнулся с «саботажем со стороны подрядчиков». Стоит отметить, что уборкой 80% мегаполиса занимаются именно городские комитеты. Очевидно – управленец не способен наладить работу подконтрольных ему ведомств.

В прошедшем и нынешнем году петербуржцы уже столкнулись с последствиями провальной мусорной и транспортной реформ. На данный момент в Санкт-Петербурге проходит первый этап транспортных преобразований. Местное население уже отметило ряд системных проблем, однако Беглов не предложил вариантов по нивелированию этих затруднений.

Социолог также отметил, что глава Петербурга полностью игнорирует проблему разрушения объектов культурного наследия. В плачевном состоянии находятся как жилые здания, так и памятники. По словам Шугалея, такое «преступное бездействие» в конечном итоге приведет к потере туристической привлекательности города.