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Питерец.ру » Общество » Социолог Шугалей оценил возможность отставки петербургского губернатора

Социолог Шугалей оценил возможность отставки петербургского губернатора

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
Социолог Максим Шугалей отметил, что для отставки губернатора Петербурга накопилось множество объективных причин.

Социолог Максим Шугалей отметил, что для отставки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова накопилось множество объективных причин.

Различные эксперты и аналитики утверждают о высоких шансах на отставку градоначальника. Согласно данным портала «Бездуховность», на это может указывать несостоявшаяся встреча губернатора и президента России Владимира Путина.

Кроме того, авторы материала отмечают изгнание Вячеслава Макарова из Законодательного собрания и лишение нескольких муниципальных депутатов мандатов. По их мнению, команда Беглова провоцирует накал социально-политической обстановки в городе на Неве, а сам губернатор оказался не способен налаживать коммуникацию с общественностью.

 «Причин для такого решения много и все они объективны. Северная столица продолжает гнить без правильного градоначальника. И считаю, что если не работает «лопата Беглова», то должна сработать «метла Путина». Иначе никак», – прокомментировал сообщения о возможной отставке градоначальника Шугалей на своем канале в Telegram.

Социолог также критиковал доклад Беглова о работе городского правительства. Он отметил, что губернатор обошел все острые вопросы, при этом пытался рассказать о несуществующих достижениях.

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