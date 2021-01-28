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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти выделят субсидии ветеранским организациям

В Ленобласти выделят субсидии ветеранским организациям

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
Конкурсный отбор стартует в феврале, его проводит комитет общественных коммуникаций региона.

Для Ленинградской области поддержка ветеранских организаций — привычная практика.

«2020 год был для нас насыщенным. Помогали ветеранам с бытовыми вопросами в связи с актиковидными ограничениями. Количество масштабных мероприятий, конечно, сократили — важно думать о здоровье. Когда собирали ветеранов на мероприятия, соблюдали все противовирусные требования. Например, провели Ветеранское подворье в Гатчине, концерты, митинги в памятные для нас даты. Открыли музей боевой славы в гимназии Сертолово», — рассказывает председатель совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник.

В 2021 году также выделяются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, ведущим деятельность в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов. Общая сумма — 9,9 млн руб.

Заявки на участие в отборе принимаются с 3 по 12 февраля включительно. Детали и требования к организациям — на сайте комитета общественных коммуникаций. Вопросы можно задать по телефону 8(812)539-42-74 или по электронной почте sonko@lenreg.ru

Источник: Администрация Ленобласти
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