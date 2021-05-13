К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище венок возложил Михаил Романов

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге венок от Государственной Думы к монументу «Мать-Родина» возложил депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Торжественная траурная церемония состоялась в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Владимировича Гуцана, Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, первого заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрея Анатольевича Турчака, депутатов, ветеранов, школьников и горожан.

Михаил Романов отметил, что спустя почти восемь десятков лет после окончания страшной войны, унесшей жизни миллионов людей, Россия сталкивается с агрессивной переоценкой итогов Второй мировой войны. Парламентарий напомнил, что Президент РФ Владимир Путин 5 мая подписал принятый Государственной Думой закон об ужесточении наказания за публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. По словам депутата, люди верят, склоняя головы у подножия Матери-Родины, что преступления фашистов никогда не будут прощены.