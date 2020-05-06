Поздравление для ветеранов

Пандемия коронавируса перенесла нас всех в совершенно новую действительность. Из-за этого отменили привычное празднование Дня победы. Однако люди, пережившую эту войну, все равно нуждаются в том, чтобы их поздравили.

Естественно, помимо официальных лиц ветеранов поздравят и представители различных движений. Но это поздравление пройдет в несколько иных условиях. «Питерец.ру» сообщает, что сегодня волонтеры движения «Мы вместе» начнут развозить подарки ветеранам.

Добровольцы связываются с фронтовиками Петербурга и сообщают о своем желании поздравить. Активисты договариваются с ветеранами о визите, после чего доставят им продуктовый набор. Напоминаем, что в Северной столице проживает более 6,5 тыс. инвалидов и ветеранов войны.