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Питерец.ру » Общество » Поздравление для ветеранов

Поздравление для ветеранов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Волонтеры развезут подарки ветеранам войны

Пандемия коронавируса перенесла нас всех в совершенно новую действительность. Из-за этого отменили привычное празднование Дня победы. Однако люди, пережившую эту войну, все равно нуждаются в том, чтобы их поздравили.

Естественно, помимо официальных лиц ветеранов поздравят и представители различных движений. Но это поздравление пройдет в несколько иных условиях. «Питерец.ру» сообщает, что сегодня волонтеры движения «Мы вместе» начнут развозить подарки ветеранам.

Добровольцы связываются с фронтовиками Петербурга и сообщают о своем желании поздравить. Активисты договариваются с ветеранами о визите, после чего доставят им продуктовый набор. Напоминаем, что в Северной столице проживает более 6,5 тыс. инвалидов и ветеранов войны.

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