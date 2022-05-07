На развязке КАД с Волхонским шоссе будут полностью перекрывать четыре съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 83 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на транспортной развязке на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя (Волхонское шоссе) будут полностью перекрываться съезды №2, №3, №5 и №6.
Даты полного перекрытия движения:
В ночь с 12 на 13 мая съезды №2, №3, №5, №6;
В ночь с 13 на 14 мая съезд №5;
В ночь с 14 на 15 мая съезды №2, №3, №6.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.