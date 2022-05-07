На развязке КАД с Волхонским шоссе будут полностью перекрывать четыре съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 83 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на транспортной развязке на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя (Волхонское шоссе) будут полностью перекрываться съезды №2, №3, №5 и №6.

Даты полного перекрытия движения:

В ночь с 12 на 13 мая съезды №2, №3, №5, №6;

В ночь с 13 на 14 мая съезд №5;

В ночь с 14 на 15 мая съезды №2, №3, №6.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будут полностью перекрываться для движения автомобильного транспорта съезды №5 и №2, с внутреннего кольца КАД на Волхонское шоссе и съезды №3 и №6, с внешнего кольца КАД на Волхонское шоссе. Устранять колейность будут на съездах №5 и №6» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съездах будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, в период с 22:00 – 8:00, три ночи подряд» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.