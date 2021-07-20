ента новостей

11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
11:26
На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
11:21
В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду
11:18
Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта
11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:08
В Ленобласти разведут мост через "Колу"
10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
09:54
В Петербурге и Ленобласти полицейскими проведена масштабная операция «нетрезвый водитель»
09:53
Явлинский обеспокоен
09:51
В Ленобласти пресечена продажа продажа наркотиков через сеть интернет
09:47
В Петербурге пропавшего ребенка нашли используюя служебную собаку
09:28
Кафе с бывшими бездомными
09:00
Какие продукты вредны для сосудов?
13:08
В Петербурге проходит математическая олимпиада
12:32
Чем вызвано недоверие к вакцинам?
12:02
Что с уровнем коллективного иммунитета?
14:22
«Зенит» начал сезон с разгрома «Локомотива» в матче за Суперкубок
09:11
Получила компенсацию в 390 тыс. рублей
08:13
Антипрививочница устроила скандал
07:38
Записаться на вакцинацию сложно
23:17
Список ЛДПР в ЗаКС Петербурга официально заверен избиркомом
10:08
Мошенники опять активизировались
09:23
Кинчев отреагировал
08:41
Бананы подорожали
09:58
О чем говорили Путин и Лукашенко?
08:27
Кому полезен арбуз?
08:14
Он судится из-за масок
10:01
Росгвардия отработала лучше
09:32
«Алиса» при ковиде
09:14
Как получить президентские 10000 рублей?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

0
19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на км 24 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с проспектом Энгельса полностью перекроют съезды № 2 и № 9.

Даты полного перекрытия движения:

1) В ночь с 19 на 20 июля 2021 года;

2) В ночь с 20 на 21 июля 2021 года;

3) В ночь с 21 на 22 июля 2021 года.

Время перекрытия: 21:00 – 06:00.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на проспект Энгельса, а также съезд из Ленинградской области, с Новоприозерского шоссе на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съездах будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут три ночи подряд» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-07-2020, 19:12
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
25-04-2020, 13:24
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
18-08-2017, 11:31
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд
5-04-2020, 11:03
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд
29-04-2020, 22:17
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
19-05-2020, 14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
289
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
313
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
388
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх