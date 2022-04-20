Розенбаум отозвал свою кандидатуру в почетные граждане Петербурга

Певец Александр Розенбаум отозвал свою кандидатуру из числа претендентов в почетные граждане Санкт-Петербурга, сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский на брифинге 20 апреля. Розенбаум отозвал своё согласие на заявку, поданную в отношении его кандидатуры региональной общественной организацией мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел». При этом сам он никак не объяснил причины.

В Законодательном собрании Петербурга на закрытом заседании сегодня приняло решение провести выборы почетных граждан города.

Претендовать на эту должность по-прежнему будут секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов и экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев.

Выбирать почетных граждан будут депутаты ЗакСа. Ежегодно звание могут получить один или два человека, представленных общественными организациями.