В 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированной в Ленинградской области, состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими по призыву, прибывшими на службу этой осенью.
Офицеры бригады оперативного назначения поздравили солдат с принятием Военной присяги и пожелали им добросовестно выполнять воинский долг. Принявшие военную присягу военнослужащие прошли первоначальную подготовку.
Юноши буду выполнять задачи по охране общественной безопасности и важных государственных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
0
2
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
В 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированной в Ленинградской области, состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими по призыву, прибывшими на службу этой осенью.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"