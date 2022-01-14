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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

В 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированной в Ленинградской области, состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими по призыву, прибывшими на службу этой осенью.
Офицеры бригады оперативного назначения поздравили солдат с принятием Военной присяги и пожелали им добросовестно выполнять воинский долг. Принявшие военную присягу военнослужащие прошли первоначальную подготовку.
Юноши буду выполнять задачи по охране общественной безопасности и важных государственных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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