Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

В 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированной в Ленинградской области, состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими по призыву, прибывшими на службу этой осенью.

Офицеры бригады оперативного назначения поздравили солдат с принятием Военной присяги и пожелали им добросовестно выполнять воинский долг. Принявшие военную присягу военнослужащие прошли первоначальную подготовку.

Юноши буду выполнять задачи по охране общественной безопасности и важных государственных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.