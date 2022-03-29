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Питерец.ру » Общество » Вакансий стало меньше

Вакансий стало меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
В Петербурге сократилось количество вакансий

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице снизилось число имеющихся вакансий. По сравнению с концом февраля их стало на 10% меньше. При этом в некоторых массовых отраслях наметилось падение на 30-35%.

Например, это происходит в розничной торговле. Показатель снижения там составил 29%. Во многом этом это связано, что представители зарубежных сетей. В сфере закупок вакансий стало меньше на 35%.

В рекламе, маркетинг и PR количество вакансий сократилось на 39%. Для этой сферы очень важно будет понять обстановку, чтобы определить, куда двигаться дальше. Спад произошел и в банковском секторе, который оказался под серьезным влиянием санкций.

Гораздо меньше вакансий стало для IT-специалистов. Сегодня закрылись многие совместные проекты с иностранными компаниями, что сказалось на объемах работы в сфере информационных технологий.

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