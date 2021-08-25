Поддельных купюр стало меньше

Чтобы получить деньги, их нужно заработать. Для этого что-то продают, оказывают какую-то услугу или просто выполняют свои профессиональные обязанности. Однако некоторые люди предпочитают идти более простым путем и подделывают деньги.

С фальшивомонетчиками ведется активная борьба, которая приносит определенные плоды. В этой сфере внедряются новые технологии и вводятся современные системы защиты. Это приводит к сокращению количества подделок.

«Питерец.ру» сообщает, что фальшивых банкнот в Северной столице стало на 10% меньше. В Ленобласти число такое купюр сократилось на 8%. В данном случае учитывалась ситуация во втором квартале текущего года.

Специалисты отмечают, что меньше всего подделывают новые банкноты. Например, на купюру номиналом 2 тыс. рублей приходится всего 1% фальшивок. Получается, чем моложе банкнота, тем меньше желающих ее подделать.