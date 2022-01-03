В общепите и ТЦ нужен QR

«Питерец.ру» сообщает, что со вчерашнего дня в городе на Неве стали действовать Кью-Ар коды в заведениях общепита и торговых центрах. Теперь посетить эти места без электронного сертификата о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании нельзя.

Власти Северной столицы намеревались ввести эти ограничения и ранее. Но предприниматели просили отсрочить действие данного положения. Представители бизнеса надеялись, что на Новый год коды вводить не будут.

Дата действия этих ограничений несколько раз переносилась. Но сейчас губернатор Беглов решил отказаться от очередной корректировки. В итоге Кью-Ар коды в общепите и ТЦ начали действовать со 2 января. Исключением стали производственные столовые, а также кафе, находящиеся на вокзалах и в аэропортах.

С одной стороны, хорошо, что хотя бы перед праздником и 1 января не было ограничений. С другой – общепит и торговые центры начнут серьезно терять.