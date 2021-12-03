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Питерец.ру » Общество » QR-коды в транспорте будут

QR-коды в транспорте будут

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге введут проезд по Кью-Ар кодам

В последнее время так часто звучала тема Кью-Ар кодов, что люди забыли о значении этого выражения. Никакого отношения к прививке, перенесенном ковиде и прочим вещам, связанным с пандемией, оно не имеет. Это просто тип штрих-кода, который легко считается устройством.

Антиковидные ограничения привели к некой путанице, в результате которой электронные сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании стали называть Кью-Ар кодами. Но таких кодов множество – от электронных билетов до данных банковского счета.

Когда появилось сообщение о введение QR-кодов в общественном транспорте Петербурга, оно вызвало негодование. Но оказалось, что речь идет о разовых электронных билетах. Это правило начнет действовать с апреля следующего года. «Питерец.ру» отмечает, что городские власти не планируют вводить новые ковидные ограничения в транспорте.

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