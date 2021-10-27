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Питерец.ру » Общество » Как будут проверять QR-коды?

Как будут проверять QR-коды?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
e1.ru
В Смольном разработали механизм допуска граждан в общественные места

«Питерец.ру» напоминает, что в Северной столице начали действовать ограничения на посещение общественных мест. Допуск туда возможен по специальному QR-коду или медицинскому отводу, подтвержденному врачебной комиссией.

При этом возникает вопрос: «Как будет осуществлять проверка этих кодов?» В Смольном объяснили, что ее будут осуществлять работники организаций, для которых предусмотрены ограничения. Они проверят у клиентов QR-код или справку, а также документы, удостоверяющие личность.

QR-код о перенесенном заболевании действует сроком на полгода, о вакцинации – на 1 год. Иностранным гражданам достаточно предоставить справку о сделанной прививке. Справка потребуется и людям с медотводом.

При этом такая схема выглядит простой только на словах. На деле же организации, скорее всего, столкнуться с рядом объективных сложностей. Юристы говорят, что в системе QR-кодов существуют правовые проблемы. Так что возможны различные конфликты.

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