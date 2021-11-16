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Питерец.ру » Политика » На QR-кодах могут появиться фотографии

На QR-кодах могут появиться фотографии

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Сертификаты о прохождении вакцинации могут быть снабжены фото владельцев

«Питерец.ру» сообщает, что Правительство РФ предлагает дополнить ковидные сертификаты фотографиями их владельцев. Это позволит сократить время проверки QR-кодов в общественных местах. Такая мера позволит избежать скопления людей, поскольку избавит от необходимости проверять коды вместе паспортами.

Специалисты соглашаются с тем, что предложенная идея значительно упростит проверку и сделает проход по QR-кодам удобнее. Но эксперты также уверены, что это не поможет решить проблему подделки ковидных сертификатов.

Напоминаем, что сейчас в Госдуму внесен новый законопроект, предполагающий обязательное использование QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Однако это вызвало волну недовольства, что обернулось многочисленными петициями. Активисты требуют отклонения этой инициативы, поскольку уверены, что предлагаемый закон противоречит конституционным правам граждан.

Но в Правительстве думают иначе, считая, что инициатива является экстренной мерой, принять которую необходимо в сложившейся ситуации. Такой взгляд тоже имеет право на существование. В целом ситуация выглядит спорной и неоднозначной. 

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