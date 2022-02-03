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Питерец.ру » Общество » Уже и подвиды пошли

Уже и подвиды пошли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В России стали появляться мутации штамма «омикрон»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стали возникать случаи заражения мутацией омикрона. В нашей стране выявлен пока один такой подвид. Всего же в мире их найдено 4. По словам Поповой, подвид омикрона еще более заразен, нежели основной вирус. Это установили специалисты из Дании. Но в некоторых странах данный тезис был уже подтвержден на практике.

«Питерец.ру» отмечает, что подвид омикрона выявлен пока лишь в некоторых регионах РФ. В Северной столице и Ленобласти эта версия еще не обнаружена. Что касается омикрона как такового, то этот штамм вытеснил другие. 80% ковидных пациентов Петербурга заражаются именно омикроном. Возможно, через какое-то время до нас дойдут и его подвиды. Чем это все обернется, пока не ясно. Ситуация в городе продолжает оставаться напряженной.

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