Уже и подвиды пошли

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стали возникать случаи заражения мутацией омикрона. В нашей стране выявлен пока один такой подвид. Всего же в мире их найдено 4. По словам Поповой, подвид омикрона еще более заразен, нежели основной вирус. Это установили специалисты из Дании. Но в некоторых странах данный тезис был уже подтвержден на практике.

«Питерец.ру» отмечает, что подвид омикрона выявлен пока лишь в некоторых регионах РФ. В Северной столице и Ленобласти эта версия еще не обнаружена. Что касается омикрона как такового, то этот штамм вытеснил другие. 80% ковидных пациентов Петербурга заражаются именно омикроном. Возможно, через какое-то время до нас дойдут и его подвиды. Чем это все обернется, пока не ясно. Ситуация в городе продолжает оставаться напряженной.