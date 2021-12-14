Маски не защитят от омикрона?

Штамм «омикрон» – новое «действующее лицо» этой коронавирусной эпохи. При этом не совсем понятно, чего именно стоит ожидать от нового вируса. Скоро этот «непрошеный гость» придет в Петербург.

Иммунолог Николай Крючков высказал мнение относительно опасности «омикрона». По словам специалиста, маски справляются с этой версией вируса хуже. У «омикрона» много сухих частиц, а маски в основном защищают от водяных. Тем этот вирус и опасен.

«Питерец.ру» отмечает, что это не означает отказ от масок. Все равно эти средства индивидуальной защиты остаются актуальными. Но возникает необходимость создания более эффективных препаратов от коронавируса.

Хорошо, что сегодня у нас есть вакцина. Но возникает острая нужда в препаратах, которые бы полностью защищали от вируса и его последующих мутаций, а не только сводили бы к минимуму риск заражения. Так что ученым необходимо продолжать работу в этом направлении.