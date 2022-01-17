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Питерец.ру » Общество » Омикрон приводит к детскому бронхиту

Омикрон приводит к детскому бронхиту

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Специалисты подчеркивают опасность омикрона для детей

Врач Андрей Поздняков высказался по поводу опасности штамма омикрона. По словам инфекциониста, этот вирус способен вызывать бронхит в тяжелой форме. В результате омикрон становится очень опасен для малых детей. Такое поражение дыхательных путей наиболее пагубно для этого возраста.

Омикрон в основном поражает именно бронхи. В этом его существенное отличие от дельты, вызывавшей пневмонию. Ситуация с бронхитом не становится большой проблемой для взрослых пациентов, что обусловлено физиологическими особенностями их организма. Поздняков отметил, что ранее тяжелый детский бронхит не развивался на фоне ковида. Но после появления омикрона ситуация изменилась.

«Питерец.ру» отмечает, что специалисты прогнозируют очередной рост заболеваемости. Такая тенденция связана с распространением нового штамма.

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