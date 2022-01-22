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Питерец.ру » Общество » Не нужна нам такая форель

Не нужна нам такая форель

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
47channel.ru
В Петербург не пустили крупную партию форели

Имеет ли значение, привозят рыбу с головой или без нее? Оказывается, что имеет. Причем очень большое значение. Из-за этого, казалось бы, пустяка порой и возникают серьезные проблемы.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице приостановили крупную партию замороженной рыбы. Речь идет о почти 22 тонных форели, пришедшей из Турции. Поводом для этого стала нестыковка в документах.

Контроль показал, что поставляемая рыба была без головы. Однако в сопроводительной документации была указана форель с головой. Это различие и послужило причиной для приостановки ввоза груза. Сейчас рыба временно задержана. Сотрудники инспекции ждут разъяснения от страны-экспортера.

Подобные ситуации периодически происходят в Петербурге. При перевозке таких грузов иногда возникают проблемы с документами. Их неверно оформляют или допускают прочие ошибки. Так что история с турецкой форелью является типичной.

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