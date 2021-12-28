Туалеты станут бесплатными

Тему платных туалетов обсуждали еще в Советском Союзе. Достаточно вспомнить острую шутку одного из юмористов: «Почему, чтобы выпить стакан воды, нужно потратить 3 копейки, а чтобы отдать ее природе – 15»? С тех пор изменились расценки, но суть вопроса осталась прежней.

В Северной столице решили исправить это недоразумение. Так с 2022 года все туалетные кабинки, находящиеся в ведении «Водоканала», станут бесплатными. Они расположены в парках, скверах, возле станций метро и в других местах. Жители города смогут пользоваться этими кабинками совершенно бесплатно.

«Питерец.ру» сообщает, что расходы на содержание этих туалетов будут оплачиваться из городского бюджета. При этом возле кабинок по-прежнему будут дежурить специальные люди. Маломобильные граждане смогут рассчитывать на их помощь.