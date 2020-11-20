Петербургские чиновники сдали больше 20 литров крови

В Администрации Санкт-Петербурга на территории Невской Ратуши состоялся день донора. Акция прошла в рамках недели молодежного донорства и была организована «Фондом Доноров» совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при поддержке Городской станции переливания крови.

Участниками события стали сотрудники городских комитетов, управлений и ведомств, представители Молодежного кадрового резерва. 48 чиновников стали донорами в стенах Ратуши, а медикам удалось собрать 21,6 литр крови.

«Донорство всегда было благородным человеческим поступком. Оно не прерывалось даже в тяжёлые годы блокады. Замечательно, что половина петербургских доноров — это молодёжь. И постоянно в этой акции милосердия участвуют молодые служащие правительства города», — сказал губернатор Александр Беглов.

День донора в администрации города проводится уже в шестой раз, и в этом году акция проходит под лозунгом #оставайсядонором. В этот непростой год «Фонд Доноров» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями бросил все силы на то, чтобы мотивировать доноров регулярно сдавать кровь.

«Хочу сказать спасибо всем участникам акции. Это действительно очень важно, потому что даже 1 донация крови (450 мл) может спасти 3 жизни. Этот «Городской Молодежный День Донора» приурочен к Международному Дню студенчества, который прошел 17 ноября. Поэтому поздравляю всех студентов города с этим праздником и приглашаю присоединяться всех к донорскому движению», — отметила заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Марина Григорьева.

Участвовали в организации акции и волонтеры, студенты ведущих петербургских вузов. Ребята регистрировали доноров, помогали с навигацией, угощали чаем и сладостями от знаменитых петербургских кондитерских «Север-Метрополь».

«Это очень важно, что в такое сложное время акция состоялась. Спасибо всем, кто участвовал и помогал в ее организации. Отдельная благодарность, конечно, донорам — вы наши герои всегда, но в пандемию особенно. Оставайтесь донорами!», — Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Все участники получили от организаторов полезные памятные сувениры: такие нужные в Петербурге зонты и особенно необходимые в современном мире антисептики.

Справочно: «Городской Молодежный День Донора» проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. Два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения. Для кого-то донорство стало уже образом жизни, а кто-то впервые ложится в донорское кресло, чтобы потом стать частью большого донорского движения. За восемь лет в мероприятии приняли участие более 12 000 человек. Это самое масштабное молодежное донорское событие в нашей стране! «Городской Молодёжный День Донора» — настоящий праздник добрых дел и взрослых поступков.

«Фонд Доноров» - проект по популяризации донорства крови и ее компонентов, развитию кадрового донорства, в том числе среди молодёжи. Ежегодно в рамках проекта проводится более 100 мероприятий местного, городского и регионального масштаба. «Фонд Доноров» проводит уроки в школах, лекции в средних профучреждениях и вузах, корпоративные донорские дни, эксклюзивные акции, пресс-конференции, информационные кампании, выпускает креативную социальную рекламу и уникальную сувенирную продукцию на тему донорства крови и костного мозга и многое другое. Опыт «Фонда Доноров» тиражируется на региональном и федеральном уровне в рамках социальной франшизы.

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