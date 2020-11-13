В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови

17 ноября во всем мире отмечается Международный день студента. Это дата уже почти 80 лет объединяет студентов разных стран идеями дружбы, мира и добрых дел. В этом году празднование дня солидарности студентов в Петербурге дополнит большая донорская акция.

С 16 по 20 ноября «Фонд Доноров» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проведет осенний «Городской Молодёжный День Донора». Акция пройдет в юбилейный пятнадцатый раз. В ней примут участие студенты, сотрудники коллективов городских компаний, представители общественных организаций и молодые чиновники.

«Донорство – это очень простая форма волонтерства. Ты можешь спасти жизнь трем людям, сдав 450 мл крови. Обычно мы делаем дни донора дважды в год, но в 2020 больше людей нуждаются в помощи, и мы помогли фонду сделать акцию ежемесячной. Здорово, что каждый месяц удается собрать сотни литров донорской крови. Многие сотрудники Комитета являются кадровым донорами, некоторые стали волонтерами только в этом году, но всех нас объединяет желание помогать тем, кто в этом нуждается», - рассказал Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Стартует акция 16 ноября с открытой онлайн-лекции о донорстве крови и костного мозга. А в течение всей недели подписчики «Фонда Доноров» в социальных сетях смогут участвовать в квестах и марафонах, делиться своими история донорства и добрых дел.

Основные события развернутся 17 ноября. Доноров примут 13 пунктов переливания крови в разных частях. Так что любой желающий сможет поддержать пациентов городских больниц. Традиционно главными действующими лицами станут студенты ведущих петербургских вузов. Юноши и девушки не только сдадут кровь, но и помогут организаторам, выступив в качестве волонтеров и фотографов.

«Мы очень рассчитываем, что в современных условиях у нас получится организовать настоящий донорский праздник, не сделать что-то торжественное, а создать особое настроение. Мы хотим подчеркнуть общность людей, которые, несмотря на пандемию, продолжают помогать другим и регулярно сдают кровь. Молодые доноры в этом году показали себя на все сто процентов! Мы невероятно им благодарны!», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Завершится неделя молодежного донорства 20 ноября в Невской ратуше, где выездная бригада Городской станции переливания крови развернет мобильный донорский пункт. Так молодые госслужащие, сотрудники администрации Санкт-Петербурга и представители Молодежного кадрового резерва смогут поделиться своей кровью с нуждающимися.

Кроме того, в рамках акции на базе Российского НИИ гематологии и трансфузиологии и Городской больницы №15 петербуржцы смогут внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг., прошедший медицинское обследование. Чтобы сдать кровь, необходим паспорт и в ряде пунктов регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Противопоказания к донации https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Как подготовиться к кроводаче https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

О донорстве костного мозга https://km.fonddonorov.ru