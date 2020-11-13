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Питерец.ру » Общество » В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови

В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фонд Доноров
Международный день студента в Петербурге отметят масштабной донорской акцией 

17 ноября во всем мире отмечается Международный день студента. Это дата уже почти 80 лет объединяет студентов разных стран идеями дружбы, мира и добрых дел. В этом году празднование дня солидарности студентов в Петербурге дополнит большая донорская акция. 

С 16 по 20 ноября «Фонд Доноров» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проведет осенний «Городской Молодёжный День Донора». Акция пройдет в юбилейный пятнадцатый раз. В ней примут участие студенты, сотрудники коллективов городских компаний, представители общественных организаций и молодые чиновники.  

«Донорство – это очень простая форма волонтерства. Ты можешь спасти жизнь трем людям, сдав 450 мл крови. Обычно мы делаем дни донора дважды в год, но в 2020 больше людей нуждаются в помощи, и мы помогли фонду сделать акцию ежемесячной. Здорово, что каждый месяц удается собрать сотни литров донорской крови. Многие сотрудники Комитета являются кадровым донорами, некоторые стали волонтерами только в этом году, но всех нас объединяет желание помогать тем, кто в этом нуждается», - рассказал Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Стартует акция 16 ноября с открытой онлайн-лекции о донорстве крови и костного мозга. А в течение всей недели подписчики «Фонда Доноров» в социальных сетях смогут участвовать в квестах и марафонах, делиться своими история донорства и добрых дел. 

Основные события развернутся 17 ноября. Доноров примут 13 пунктов переливания крови в разных частях. Так что любой желающий сможет поддержать пациентов городских больниц. Традиционно главными действующими лицами станут студенты ведущих петербургских вузов. Юноши и девушки не только сдадут кровь, но и помогут организаторам, выступив в качестве волонтеров и фотографов.  

«Мы очень рассчитываем, что в современных условиях у нас получится организовать настоящий донорский праздник, не сделать что-то торжественное, а создать особое настроение. Мы хотим подчеркнуть общность людей, которые, несмотря на пандемию, продолжают помогать другим и регулярно сдают кровь. Молодые доноры в этом году показали себя на все сто процентов! Мы невероятно им благодарны!», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». 

Завершится неделя молодежного донорства 20 ноября в Невской ратуше, где выездная бригада Городской станции переливания крови развернет мобильный донорский пункт. Так молодые госслужащие, сотрудники администрации Санкт-Петербурга и представители Молодежного кадрового резерва смогут поделиться своей кровью с нуждающимися. 

Кроме того, в рамках акции на базе Российского НИИ гематологии и трансфузиологии и Городской больницы №15 петербуржцы смогут внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга.  

Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг., прошедший медицинское обследование. Чтобы сдать кровь, необходим паспорт и в ряде пунктов регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. 

Противопоказания к донации https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Как подготовиться к кроводаче https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

О донорстве костного мозга https://km.fonddonorov.ru

Источник: Фонд Доноров
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