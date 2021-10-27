Проживающих больше

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге проживает больше народа, нежели учтено в официальной статистике. Об этом заявили в комитете по труду и занятости. Согласно статистике, в городе 5,4 млн человек.

В реальности же эта на 1,6 млн больше. Получается, что в городе на Неве фактически проживает 7 млн человек. Такая оценка сделана на основании движения людей. В ФНС тоже склоняются к этим данным.

Что касается работающих граждан, то, по официальным сведениям, таковых 3,1 млн человек. В реальности же налогоплательщиков должно быть около 4 млн. В Петербурге постоянно находится около 400 тыс. иностранцев, которые приезжают на 3 месяца за наличными. Еще есть россияне, работающие неофициально.

Расхождение с официальной статистикой – объективная вещь. Подобная картина происходит практически во всех больших городах. Так что в этом нет ничего удивительного.