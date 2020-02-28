Сколько человек в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве более 7 млн. жителей. Это на 32% больше тех данных, что указаны представителями Росстата. Однако в будние дни в Петербурге оказывается более 7,5 млн. человек. Это связано с тем, что около 440 тыс. жителей Ленобласти работают в Северной столице. Эти люди приезжают в Петербург регулярно.

По имеющимся данным, в Северной столице 4,3 млн. человек, относящихся к трудоспособному населению. 16% петербуржцев предпочитают гибкий график или удаленную работу. Еще в городе на Неве большое количество трудовых мигрантов. Помимо этого в Северную столицу регулярно приезжают российские и зарубежные туристы.

Петербург – один из крупнейших городов нашей страны. По численности населения он уступает только Москве.