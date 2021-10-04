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Питерец.ру » Общество » Нужно ли запрещать телефоны в школе?

Нужно ли запрещать телефоны в школе?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Как учителя и родители относятся к запрету мобильных телефонов в школе?

Одной из главных проблем современной школы являются смартфоны. Учащиеся играют в игры во время занятий, переписываются в социальных сетях, отвечают на сообщения. Естественно, телефоны мешают нормальному учебному процессу. Поэтому возникает вопрос о полном запрете гаджетов.

Эту идею одобряют около половины педагогов. Среди родителей согласны на такие меры примерно треть. 38% учителей выступают против резких ограничений, а остальные затрудняются с ответом.

53% родителей считают, что ребенка нельзя лишать телефона. В случае необходимости школьнику нужно иметь возможность связаться с родными, а в критической ситуации – попросить о помощи.

«Питерец.ру» считает, что запрещать смартфон в школах нельзя. Это противоречит законодательству и нарушает права ребенка. В школах должны думать о том, как обеспечить дисциплину на уроках, а не запрещать смартфоны как таковые.

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