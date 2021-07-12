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Питерец.ру » Общество » Что нельзя есть детям?

Что нельзя есть детям?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какие продукты вредны для здоровья детей?

Специалисты составили перечень продуктов, которые вредны для детского здоровья. В этот перечень вошли колбасы, сосиски, копченое мясо и куры гриль. В них содержится много солей, красителей и консервантов. Поэтому такие продукты не следует давать детям до 4 лет.

Еще нужно оградить ребенка от газировки и сока в пакетах. Вместо этого лучше употреблять домашние морсы. Также нельзя кормить ребенка фаст-фудом, чипсами и сухариками. Еще не нужно давать полуфабрикаты, мороженое и торты.

«Питерец.ру» считает, что рекомендации должны быть реалистичными. Иногда слова специалистов становятся оторванными от реальности. Одно дело не кормить ребенка колбасой или чипсами. Совсем другое – лишать его праздничного торта. Да и с мороженым получается нонсенс.

Представьте картину: взрослые едят мороженое и говорят расстроенному ребенку, что ему этого нельзя, а во время дня рождения на столе нет торта. Это будет что-то из области сюрреализма.

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