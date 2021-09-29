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Питерец.ру » Общество » К чему эта акция?

К чему эта акция?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге прошла еще одна бесполезная акция

Протест – нормальное явление для современного общества. Если не происходит каких-либо нарушений, то такие акции вполне могут проводиться. По крайней мере, они имеют право на существование.

Но все же протест протесту рознь. Некоторые акции выглядят нелепыми и бесполезными. После их проведения хочется обратиться к участникам и спросить: «Ну и?» Бывает конструктивная критика и выражение гражданской позиции. Но, помимо этого, существуют и бесполезные действия, которые можно выразить грибоедовской фразой «Шумим, брат, шумим!»

«Питерец.ру» сообщает, что возле здания Горизбиркома состоялись «похороны» честных выборов. Трое комсомольцев появились с погребальным венком с надписью «Спите спокойно, честные выборы!» Активисты уверены, что во время проведения 3-дневного голосования были допущены многочисленные нарушения.

Сам по себе протест вопросов не вызывает. Многие люди выражают негодование по поводу выборов. Но к чему эти венки и бесполезные лозунги?! К тому же после голосования прошло уже 1,5 недели. Так что подобное протестное действо кажется абсолютно бесполезным и больше напоминает махание кулаками после драки, которой даже не было.

Эти ритуальные «похороны» только выглядят круто, но эффект от подобных протестов нулевой. Критиковать выборы нужно более тонко и умно, а не прибегать к дешевому пафосу.

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