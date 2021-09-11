Снялись с выборов в знак протеста

Во время предвыборной кампании нередко возникают ситуации, когда какой-то кандидат отказывается от участия. Это происходит по разным причинам. Кто-то не выдерживает напряжение предвыборной гонки, у других меняются планы. Третьи пытаются таким способом выразить протест.

«Питерец.ру» сообщает, что три кандидата от «Справедливой России» отказались от участия в выборах. Это Марина Любушкина, Дмитрий Подмазко и Ольга Фаттуш. По мнению этих людей, на выборах все предопределено. Поэтому они не желают принимать участие в данном мероприятии.

Любушкина назвала эти выборы не конкуретными и не прозрачными, результат там заранее известен. Поэтому было принято решение о совместном снятии кандидатур из предвыборной гонки. Кандидаты также остались недовольны тем, как протекает предвыборная кампания.

Так «справедливороссы» выразили протест по поводу происходящего. Это их право, но протестные заявления о несправедливости выборов вряд ли можно назвать конструктивными. Подобные снятия кандидатур вызывают немало вопросов. Зачем нужно было вообще участвовать в выборах?