Не забывайте про экологию, господа!

Охрана природы, забота об экологии и окружающей среде – все это современные тренды. Хотя зачастую эта работа ограничивается громкими лозунгами, помимо банального пустословия все же встречается реальная деятельность, а не ее имитация.

Экологические аварийщики Петербурга активно принимаю заявки и устраняют имеющиеся проблемы. Например, за прошедшую неделю в эту службу поступило более 300 обращений. Всего аварийщики совершили 48 выездов, причем в 46 из них пришлось удалять загрязнения и собирать ртутные термометры.

Специалисты утилизовали более 112 кг опасных отходов. В 25 кг содержалась ртуть, в 17 кг – различные химические вещества, в 70 кг – нефть. Еще аварийщики 9 раз проверяли петербургские водоемы на предмет загрязнений нефтепродуктами.

«Питерец.ру» отмечает, что в данном направлении остается еще много проблем. Но экологические службы работают, и постепенно ситуация в городе улучшается. К сожалению, есть люди, которые пренебрегают экологическими правилами.