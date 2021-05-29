Для одних футбол и форум, для аварийщиков – тяжелые деньки

Лето этого года будет богато событиями международного масштаба. В Петербурге пройдет футбольный чемпионат и экономический форум. Любители спорта и эксперты с нетерпением ожидают матчи Евро-2020, в то время как политики, экономисты, крупные компании и предприниматели – готовятся к ПМЭФ-2021.

Для кого-то эти мероприятия станут радостными событиями, для других – сплошным стрессом и головной болью. Например, службы Петербурга активно готовятся к предстоящим событиям. Так аварийщики проверили энергетические объекты. Необходимые учения прошли на футбольном стадионе и в «Экспофоруме». Все это осуществлялось под руководством Смольного. За учения отвечал вице-губернатор Сергей Дрегваль.

По данным «Питерец.ру», энергетики воссоздавали ситуации грозы и сильного ветра, из-за которых отключалось электроснабжение. Аварийщики были вынуждены устранить внезапно возникшие проблемы. Ликвидация последствий происходила и при участии МЧС. Учения показали, что городские службы готовы к Евро и экономическому форуму.