В Ленобласти состоялся выпуск сотрудников ОМОНа, прошедших обучение в Центре подготовки Северо-Западного округа Росгвардии

Сегодня в центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии (Ленинградская обл.) состоялась торжественная церемония выпуска сотрудников ОМОНа, прошедших первоначальный курс обучения.

Около 60 росгвардейцев в течение трех месяцев совершенствовали знания и навыки в тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной, физической, высотной и правовой подготовке, основах организации связи, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите.

По окончании обучения сотрудники сдали квалификационный экзамен, результаты которого подтвердили их высокую готовность к выполнению служебно-боевых задач. В ходе торжественной церемонии выпуска сотрудники приняли присягу. Начальник центра подполковник Александр Таранов вручил выпускникам свидетельства о окончании обучения.

«Присяга сотрудника ОМОН - это ваша клятва на верность своему народу и государству! Будьте всегда верны ей, добросовестно выполняйте свои профессиональные и служебные обязанности», - напутствовал выпускников заместитель командующего Северо-Западного округа Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, прибывший на церемонию.