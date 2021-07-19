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Питерец.ру » Общество » В Петербурге проходит математическая олимпиада

В Петербурге проходит математическая олимпиада

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Накануне стартовала Международная олимпиада по математике

Пандемия внесла коррективы в проведение многих мероприятий. В частности, вчера в Петербурге началась Международная математическая олимпиада. Однако в город на Неве прибыли только организаторы соревнования и члены жюри.

Сама же олимпиада проходит в режиме онлайн. В ней принимают участие команды из 110 стран. В каждой из них представлено по 6 участников. Ребятам предстоит решать задачи различной степени сложности. Причем все это происходит под наблюдением камер.

Несмотря на онлайн-формат, участники все равно получат возможность познакомиться с Петербургом. Организаторы подготовили специальные видеоролики о Северной столице РФ. Причем эти материалы доступны на 7 языках. В каждый день олимпиады будет выходить новая серия.

«Питерец.ру» считает, что идея с роликами достаточно интересная. Возможно, кто-то из ребят потом захочет посетить Петербург, когда появится такая возможность.

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