В Петербурге не хватает велодорожек

Транспортная инфраструктура Петербурга далека до совершенства. Ведутся работы по ее улучшению, но некоторые недостатки все равно остаются. В частности, тяжело приходится велосипедистам. Эта группа является самой уязвимой среди участников движения.

По данным «Питерец.ру», на весь город приходится 11 км велодорожек. Некоторые люди считают данный факт позором. Велосипедисты даже устроили протестную акцию. В ней приняло участие 20 человек, которые легли на асфальт перед зданием городского правительства.

С помощью перфоманса у Смольного велосипедисты хотели показать свою уязвимость на дороге. Они желают привлечь внимание к серьезной проблеме. Эти люди напомнили, что за последние дни трое велосипедистов погибло на дорогах Петербурга. Особенный резонанс вызвала смерть Эдуарда Шалухова. 23-летний велосипедист исколесил Ленобласть и даже выбирался в другие страны. Однако парень был сбит женщиной на «БМВ».