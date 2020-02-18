Общественники предлогают увеличить длину веломаршрутов в Петербурге

В рамках реализации общественных предложений Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, направленных в адрес губернатора города, в 2020 г. будет расширена сеть велосипедных дорожек. Планируется, что длина веломаршрутов будет увеличена до 138 км. Расширение проведут в Приморском, Фрунзенском, Московском, Выборгском районах, а также на границе Выборгского и Калининского районов города. По данным активистов, сейчас в Северной столице насчитывается 31 велосипедный маршрут протяженностью 116,1 км.

В региональное отделение ОНФ в Санкт-Петербурге поступило большое количество обращений от велосипедистов, которые жаловались на слабо развитую сеть велосипедных дорожек, их неудобство и низкий уровень безопасности. Так, заявители отметили, что на улицах города – постоянные пробки, на общественном и личном транспорте сложно добираться до работы.

Однако многие петербуржцы осознанно пересаживаются на двухколесный транспорт ради улучшения экологической ситуации в городе, но специально выделенных полос для движения велолюбителей в городе очень мало.

«С целью повышения уровня безопасности и во избежание увеличения числа ДТП с участием велосипедистов региональный штаб ОНФ предложил администрации города усовершенствовать систему и состояние велодорожек в Санкт-Петербурге, оптимизировать систему связанности их между собой, а также расширить сеть велодорожек и велопарковок», – рассказал член региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Вадим Доронин.

По данным общественников, в рамках реализации общественных предложений ОНФ в адрес губернатора Санкт-Петербурга комитет по развитию транспортной инфраструктуры принял решение увеличить длину веломаршрутов до 138 км до конца 2020 г. Расширение проведут на Приморском проспекте, Бухарестской улице, улице Типанова, проспекте Славы, Культуры, Светлановском, Тореза, улицах Политехнической и Харченко.