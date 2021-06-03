В Ленобласти эконадзор за свалку выставил иск на 70 миллионов

Продать или переоформить участок у нарушителей также не получится: эконадзор через суд добился ограничения на сделки.

Сумма последнего иска землевладельцам за свалку на Колхозной улице в Колтушах — 71 295 375 рублей. В такую сумму эконадзор оценивает возмещение ущерба, причиненного окружающей среде. Отдельным пунктом — вывоз накопленных отходов. Заседание назначено на август.

Судебное разбирательство началось еще в феврале. Требования областного комитета эконадзора заблокировать счета владельцев проблемного участка и ограничить сделки с землей суд удовлетворил. Теперь собственники участка с несанкционированной свалкой сильно ограничены в своих неправомерных действиях: попытки подвоза новых отходов пресекаются регулярным патрулированием подъездных дорог к Колхозной.

Справка

Участок со свалкой в Колтушах на Колхозной улице имеет статус земли сельскохозяйственного назначения. Площадь 1.7 гектара владельцы решили использовать для размещения отходов производства и потребления. Аналогично поступили некоторые из собственников соседних земельных наделов. С каждым из них в отдельности ведет судебное разбирательство эконадзор.

На основании нарушений в сфере природопользования и многочисленных обращений граждан, жаловавшихся на резкий неприятный запах, вызванный сжиганием мусора в зоне несанкционированной свалки, в марте 2020 года постановлением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на улице Колхозной в Колтушах был введен режим ЧС.