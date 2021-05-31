20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму

Всероссийский форум молодых деятелей искусств и культуры «Таврида» открывается завтра, 1 июня, образовательной школой #МЫВМЕСТЕ в крымском Судаке. На творческую смену отправятся 20 представителей Петербурга.

Многие участники форума в рамках школы презентуют свои проекты. Творчество Петербурга на «Тавриде» представят Марина Рудакова со своей инклюзивной лабораторией «Открытый мир» и Александр Ларионов с увлекательной трансформационной игрой «Разумкубация».

Инклюзивный проект Марины создан для социальной адаптации и самореализации студентов и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, путём вовлечения в совместную с другими студентами творческую деятельность.

Игра Александра направлена на выявление особенностей поведения молодежи в разных нетипичных ситуациях. «Разумкубация» рассчитана на несколько недель и проходит в челлендж-режиме в социальных сетях. Игрок может создать свою персональную карту из представленных тематик и взаимодействовать с другими игроками.

Образовательная школа #МЫВМЕСТЕ будет работать по направлениям «музыка», «хореография», «кино», «театр», «арт», «медиа». На творческой смене впервые соберутся люди и с особенностями здоровья, которые работают в сфере креативных индустрий. Всего в работе школы в период с 1 по 6 июня поучаствуют 300 молодых талантов.