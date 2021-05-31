Payeer

ента новостей

23:51
Тарасенко принёс сборной России историческую победу над Швецией на хоккейном чемпионате мира
20:48
20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму
20:47
Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
16:25
В Петербурге полицейские задержали «целительницу» из Вышнего Волочка
16:18
Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог
12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
12:12
В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина
11:44
Лаборатория медиапоэзии. Цифровое настоящее
11:42
На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов
11:04
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей
09:58
Что делать с электросамокатами?
09:22
Участники ПМЭФ увидят необычные машины
21:37
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге
16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
14:06
На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками
09:51
Для одних футбол и форум, для аварийщиков – тяжелые деньки
09:25
Не можешь уснуть? Воспользуйся советами сомнолога
22:50
Книжный салон набирает обороты: основные итоги третьего дня
22:48
Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!
15:16
Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
13:50
Мовиста Регионы» будет развивать трамвайный транспорт в Екатеринбурге в рамках концессии
12:57
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок
12:38
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей
12:32
Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином
12:29
Выставка «Люди и города»
12:25
В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины
12:21
Выставка «Дети — главные повелители лета, сама его суть»
12:12
Выставка «Питерское лето»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » 20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму

20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму

Всероссийский форум молодых деятелей искусств и культуры «Таврида» открывается завтра, 1 июня, образовательной школой #МЫВМЕСТЕ в крымском Судаке. На творческую смену отправятся 20 представителей Петербурга.

Многие участники форума в рамках школы презентуют свои проекты. Творчество Петербурга на «Тавриде» представят Марина Рудакова со своей инклюзивной лабораторией «Открытый мир» и Александр Ларионов с увлекательной трансформационной игрой «Разумкубация».

Инклюзивный проект Марины создан для социальной адаптации и самореализации студентов и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, путём вовлечения в совместную с другими студентами творческую деятельность.

Игра Александра направлена на выявление особенностей поведения молодежи в разных нетипичных ситуациях. «Разумкубация» рассчитана на несколько недель и проходит в челлендж-режиме в социальных сетях. Игрок может создать свою персональную карту из представленных тематик и взаимодействовать с другими игроками.

Образовательная школа #МЫВМЕСТЕ будет работать по направлениям «музыка», «хореография», «кино», «театр», «арт», «медиа». На творческой смене впервые соберутся люди и с особенностями здоровья, которые работают в сфере креативных индустрий. Всего в работе школы в период с 1 по 6 июня поучаствуют 300 молодых талантов.

Источник: Комитет по молодежной политике
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-07-2017, 19:21
«Таврида» в Крыму вновь объединила творческую молодежь страны
20-02-2017, 21:38
В Петербурге открылся первый молодежный литературный форум
18-05-2021, 15:24
На Детский культурный форум отправятся 18 юных делегатов из Ленобласти
10-02-2020, 19:41
У петербуржцев есть шанс войти в кадровый резерв «Резиденты Тавриды»
26-10-2015, 17:54
Поезда с участниками форума в Ярославле отправились из Москвы 25 октября 2015 года
9-10-2020, 13:31
«Территория добра» раскроет потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
220
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
267
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
253
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
414
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
Наверх