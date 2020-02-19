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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти ветеранов наградят юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

В Ленобласти ветеранов наградят юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Ленобласти дал старт награждению юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт награждению юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» областных ветеранов, блокадников, тружеников тыла, малолетних узников, участников партизанского движения.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин доверил мне вручение юбилейной медали. У этой медали особая цена — это Бессмертный Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эта медаль — память о тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Эта медаль — для всех тех, кто беззаветно отдал все, что у него было, для Победы нашей Великой Родины», — сказал на церемонии чествования Александр Дрозденко.

Всего в этот день награды были вручены 31 человеку. Среди них — Александр Перепелкин из Выборгского района, участник боевых действий, которому несколько дней назад исполнилось ровно 100 лет: он защищал ленинградское небо, командуя зенитным взводом; медсестра военного эвакогоспиталя N85 из Волховского района Ида Заховаева; несовершеннолетний участник партизанского движения Леонид Баранов из Токсово; бывший малолетний узник фашизма Валентина Лукина из Кингисеппского района; жительница блокадного Ленинграда Людмила Максакова, диктор на Финляндском вокзале, объявлявшая об артобстрелах, и многие другие.

Ко Дню Победы памятные медали в Ленинградской области получат более 15 тысяч человек. Ранее губернатором региона было принято решение, в дополнение к федеральным выплатам ко Дню Победы, ввести областную денежную выплату в размере 7 тыс. рублей. В период празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано предоставить бесплатный проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по территории региона для ветеранов и сопровождающих их лиц.

***

Список ветеранов, награжденных губернатором Ленинградской области юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от имени Президента Российской Федерации:

— Акимов Ким Яковлевич (Тихвинский район);

— Алексеева Тамара Ивановна (Волосовский район);

— Антонов Михаил Кириллович (Приозерский район);

— Баранов Леонид Алексеевич (Всеволожский район);

— Биркенгаген Валерий Константинович (Кингисеппский район);

— Васильева Надежда Степановна(Ломоносовский район);

— Вахтер Александр Арнольдович (Гатчинский район);

— Гулин Валентин Николаевич (Сланцевский район);

— Заховаева Ида Петровна (Волховский район);

— Золотарев Иван Никитович Сосновоборский городской округ);

—  Иванов Олег Иванович (Волосовский район);

— Иванов Анатолий Иванович (Гатчинский район);

— Изотова Галина Яковлевна (Бокситогорский район);

— Либзон Альберт Александрович (Бокситогорский район);

— Лукина Валентина Денисовна (Кингисеппский район);

— Максакова Людмила Александровна (Приозерский район);

— Матюкова Валентина Васильевна (Лодейнопольский район);

— Никонова Александра Максимовна (Сланцевский район);

— Новикова Наталья Филипповна (Тосненский район);

— Орлов Николай Викторович (Кировский район);

— Пагольский Виктор Ильич (Тихвинский район);

— Панфилов Вячеслав Васильевич (Кировский район);

— Перепелкин Александр Александрович (Выборгский район);

— Полячков Михаил Григорьевич (Лужский район);

— Пухова Галина Федоровна (Киришский район);

— Ревин Дмитрий Михайлович (Тосненский район);

— Сизова Людмила Михайловна (Волховский район);

— Титаров Семен Иванович (Киришский район);

— Федоров Евгений Петрович (Подпорожский район);

— Щербакова Анна Никифоровна (Подпорожский район);

— Трусов Юрий Васильевич — Почетный гражданин Ленинградской области.

Справка

В настоящее время меры соцподдержки в Ленинградской области получают 15707 тысяч ветеранов, в том числе 164 инвалида, 926 участник боевых действий, 4247 блокадников, 5216 тружеников тыла, 5154 бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленинградской области, получают ежемесячную денежную выплату, ежемесячную денежную компенсацию части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, имеют право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопротезирование. Эта поддержка является регулярной и не приурочена к торжественным датам.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть ветераны
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