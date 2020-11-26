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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска маршалу артиллерии Георгию Передельскому

В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска маршалу артиллерии Георгию Передельскому

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска маршалу артиллерии Георгию Передельскому

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски  маршалу артиллерии Георгию Передельскому.

Доска установлена на здании Михайловской военной артиллерийской академии. В церемонии принял участие внук военачальника Владимир Плышевский и военнослужащие учебного заведения. Они возложили цветы и поделились воспоминаниями о совместной службе с маршалом.

«Георгий Ефимович отдавал все силы, знания и опыт делу повышения боеготовности ракетных войск и артиллерии прекрасно сочетая теорию с практикой, работал над новейшими способами боевого применения войск», - отметил ведущий военный инспектор академии генерал-лейтенант Владимир Сухорученко.

Георгий Ефимович Передельский родился в 1913 году, с декабря 1934 года в Красной Армии, в годы Великой Отечественной войны на Карельском фронте на должностях помощника начальника штаба, начштаба артиллерийского полка, командир артполка. Участвовал в обороне Карелии и Заполярья, в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской наступательных операциях.

С 1969 по 1983 годы – командующий Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск. Кроме командной работы много занимался развитием вопросов применения артиллерии и ракетных войск в боевых условиях. Скончался 21 ноября 1987 года.

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