В Ленобласти пройдёт исторический фестиваль «Аллея славы — чудо-богатыри Суворова»

29 августа в Новой Ладоге пройдёт исторический фестиваль, посвящённый 290-летию великого русского полководца А.В. Суворова, «Аллея славы — чудо-богатыри Суворова»!

Концерты, театральные спектакли, показательные выступления бойцов петербургского спецназа, военно-исторического клуба «Тактик» и клубов военно-исторической реконструкции пройдут в этот день в Суворовском сквере. Гости фестиваля смогут поучаствовать в интерактивных мероприятиях: военно-полевых играх-эстафетах для детей и взрослых, военно-историческом квесте для школьных команд. На фестивале также будет работать тематическая фотозона, художественные мастерские и полевая кухня. Но и это ещё не всё

В честь 290-летия А.В. Суворова и в память о саде, созданном когда-то стараниями полководца, состоится церемония закладки Аллеи славы: каждый из гостей сможет поучаствовать в высадке 100 деревьев.

Основанный Петром Великим в 1704 г. город Новая Ладога многим обязан Суворову. Именно здесь в 1764-1769 гг. молодой полковник Суворов командовал Суздальским пехотным полком. И здесь же рождалась новаторская суворовская методика обучения солдат, ставшая основой памятника военной литературы «Наука побеждать».

29 августа, 12:00 — 17:00, Новая Ладога (Суворовский сквер). Вход свободный