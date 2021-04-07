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Питерец.ру » Общество » Фестиваль «Корюшка идёт!»

Фестиваль «Корюшка идёт!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Фестиваль «Корюшка идёт!» традиционно пройдет в Новой Ладоге

Гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!» традиционно пройдет в Новой Ладоге 14, 15 и 16 мая.

Такое решение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял на основании обращений жителей города, обеспокоенных возможным переносом праздника в Волхов или Старую Ладогу из-за производства работ по благоустройству части проспекта Карла Маркса.

Губернатор обратился к главе администрации Волховского района с просьбой найти возможность, чтобы провести фестиваль на старом месте – в Новой Ладоге.

В итоге, запланированные работы по благоустройству части проспекта Карла Маркса по программе «Формирование комфортной городской среды» на время проведения праздника будут приостановлены, чтобы полюбившийся жителям и гостям города праздник состоялся без изменений. 

Гастрономический фестиваль, посвященный самой известной в Ленинградской области рыбке корюшке, в 2021 году вновь порадует интересной программой. Любители рыбной ловли вступят в состязание по добыче корюшки, а гурманы попробую свои силы в мастер-классах по приготовлению блюд из «огуречной» рыбки. 

В «рыбацкой деревне» развернется традиционная ярмарка, где производители из Ленинградской области и соседних регионов представят широкий ассортимент рыбной продукции – корюшку, ряпушку, карпа, щуку, леща и даже благородные виды – судака, форель, осетра и экзотического клариевого сома. 

Народные умельцы на ярмарке ремесел покажут свои уменья, а со сцены гостей праздника будет развлекать музыкальное шоу.

Фестиваль «Корюшка идёт!» впервые прошел в Новой Ладоге в мае 2019 года и собрал более 10 тысяч гостей, в том же году занял второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Источник: Туристический портал Ленобласти
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