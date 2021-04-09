Пенсионный возраст снизят?

«Питерец.ру» отмечает, что в интернете появляется ряд сообщений о возможном снижении пенсионного возраста. Якобы, российские власти готовы пересмотреть пенсионную реформу. Однако насколько подобная картина является реальной?

Сообщения о снижении пенсионного возраста – это попытка выдать желаемое за действительное. В 2018 году власти пошли на вынужденный шаг с пенсионной реформой, поскольку этого требовали экономические соображения. На выплату пенсий просто не хватает денег. Чтобы не возник кризис, были необходимы радикальные изменения.

С того времени ситуация не улучшилась. Так что желаемых для народа предпосылок для снижения пенсионного возраста сейчас нет. Понятно, что людям не нравится такое положение вещей. Но это наши реалии, которые просто нужно принять как данность.