Газозаправочных станций станет больше

Некоторые автомобили работают на газовом топливе, поэтому такие заправочные станции крайне необходимы для владельцев такого транспорта. Сейчас их количество в Петербурге оставляет желать лучшего.

Однако власти Северной столицы намерены исправить данную ситуацию. Губернатор Беглов обсудил этот вопрос на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В итоге было принято решение открыть еще 15 газозаправочных станций. Так к 2023 году их количество в Петербурге вырастет до 25.

«Питерец.ру» сообщает, что Беглов с Миллером также обсудили вопрос газификации Петербурга в 2021-2025 годах. Было запланировано к 2026 году полностью завершить сетевую газификацию. Речь идет о выполнении технически возможных задач.