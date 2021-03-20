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Питерец.ру » Общество » Газозаправочных станций станет больше

Газозаправочных станций станет больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Количество газозаправочных станций в Петербурге увеличится

Некоторые автомобили работают на газовом топливе, поэтому такие заправочные станции крайне необходимы для владельцев такого транспорта. Сейчас их количество в Петербурге оставляет желать лучшего.

Однако власти Северной столицы намерены исправить данную ситуацию. Губернатор Беглов обсудил этот вопрос на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В итоге было принято решение открыть еще 15 газозаправочных станций. Так к 2023 году их количество в Петербурге вырастет до 25.

«Питерец.ру» сообщает, что Беглов с Миллером также обсудили вопрос газификации Петербурга в 2021-2025 годах. Было запланировано к 2026 году полностью завершить сетевую газификацию. Речь идет о выполнении технически возможных задач.

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