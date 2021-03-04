Введут балконную амнистию

«Питерец.ру» сообщает, что в петербургском парламенте обсуждали вопрос «балконной амнистии». В этот закон долго вносили поправки, и теперь он должен быть принят. Тема остекленных балконов поднимается уже давно.

Раньше жителей города, которые остеклили балконы до конца 2019 года, обязывали убрать это остекление. Однако таких людей освободили от исполнения данных требований. Но, несмотря на это, граждане продолжали получать предписание о необходимости демонтажа. Так что депутаты намерены закрыть вопрос балконной амнистии. В этом деле скоро будет поставлена точка.

К сожалению, наше законодательство является несовершенным. Многие нюансы продолжают оставаться неучтенными. Постепенно ведется работа по устранению подобных недочетов.